قائد القطاع الغربي لليونيفيل جال في مركز مصان لذوي الاحتياجات الخاصة بصور

زار قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال الإيطالي ديوداتو آبانيارا مركز مصان لذوي الاحتياجات الخاصة في صور ضمن إطار اللقاءات التي تهدف الى تمتين العلاقة بين اليونيفيل والسلطات المحلية والمؤسسات التربوية والى زيادة التعاون المثمر فيما بينهما.

وكان في إستقبال الجنرال آبانيارا رئيس المركز علي شرف الدين والمديرة التنفيذية الاستاذة نجاة سكماني، وعدد من الطلاب والطاقم الاداري.

ونوه شرف الدين بـ"دور الكتيبة الإيطالية ثم شكر قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال الإيطالي آبانيارا على الزيارة ثم أثنى على أهمية النشاطات الإنسانية والاجتماعية والمشاريع الخدماتية لفائدة أهالي الجنوب إضافة إلى الدعم الكبير للطلاب والأجيال الناشئة في سبيل تحصيل علمهم، وقدم لمحة موجزة عن المركز المخصص لتربية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لكافة أبناء المنطقة والذي تأسس سنة 1993 ، حيث يستقبل أطفالاَ بين 3 و16 سنة، يعانون من مشاكل جسدية وعقلية وهم بحاجة لعناية خاصة. ويؤمن لهم المركز أيضا التعليم المدرسي الذي يؤهلهم على القدرة المهنية واليدوية وخصوصا دعمهم من الانخراط في المجتمع. ثم ثمنّ غالياً هذه الخطوة الكريمة التي تأتي في سياق الخدمات الكبيرة والمتنوعة التي تقدمها قدمها الكتيبة الإيطالية مشددةً على علاقات الصداقة التي تربطهم بالسكان المحليين".