بوصعب التقى نحاس وشربل والمطران قصارجي ووفدا من رابطة قدامى القوى المسلحة

استقبل وزير الدفاع الوطني الياس بوصعب كلًّا من النائب نقولا نحاس، الوزير السابق العميد مروان شربل، رئيس الطائفة الكلدانية المطران ميشال قصارجي، النائب السابق محمود عواد ووفدا من رابطة قدامى القوى المسلحة برئاسة اللواء المتقاعد عثمان عثمان للتهنئة بمناسبة تولِّيه حقيبة الدفاع.

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