إطلاق "برنامج التوجيه النسائي السنوي" بمبادرة من "هيئة الأمم المتحدة للمرأة" و"مؤسسة بليسينغ"

أطلقَت "مؤسسة بليسينغ" بالشراكة مع "هيئة الأمم المتحدة للمرأة" و"الشبكة الوطنية لميثاق الأمم المتحدة في لبنان"، في "المعهد العالي للأعمال- ESA"، برنامج التوجيه النسائي 2019- 2020، برعاية وزيرة الدولة لشؤون التمكين الإقتصادي للنساء والشباب فيوليت الصفدي وحضورها.

يحتفي البرنامج بمواهب رائدات الأعمال المُقيمات في المناطق الريفية في جميع أنحاء لبنان ويربطهنّ بالقياديات اللبنانيات في مجال الأعمال، بهدف تطوير المهارات وتحسين المنتجات وتسويقها. وكانت أطلقت في وقت سابق منصة إلكترونية لدعم تسويق المنتجات.

يستكمل هذا الإطلاق مبادرة "شي من لبنان- SheMinLebnen" الّتي أطلقت في 2018 برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الكبير، وهي ثمرة شراكة بين "هيئة الأمم المتحدة للمرأة" و"مؤسسة بليسينغ" و"الشبكة الوطنية لميثاق الأمم المتحدة في لبنان". ويربط برنامج التوجيه بين القيادات النسائيّة في مجال الأعمال المُنتميات إلى شبكة "مؤسسة بليسينغ" و430 رائدة أعمال ريفيّة يتلقّين الدعم من مبادرة "شي من لبنان".

في هذا الإطار، أكّدت الصفدي أنّ "وزارة الدولة لشؤون التمكين الإقتصادي للنساء والشباب ستعمل لدعم تحقيق كلّ ما تقدّم من خلال خطتها الإستراتيجية الّتي ستتمحور حول ثلاثة محاور أساسية، أوّلها بناء القدرات والمهارات لدى المرأة، وثانيها تشجيعها على ريادة الأعمال، وثالثها تحديث القوانين الّتي تلغي أشكال التمييز كافّة ضدّ المرأة، وتحفّزها على تغيير مجتمعها والمشاركة في صنع القرار".