ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنّ "عناصر من الدفاع المدني أخمدت حريقًا شبّ في أسلاك كهربائية في بئر العبد". وبيّنت أنّ "عناصر من الدفاع المدني أخمدوا أيضًا حريقًا شب داخل شقة تقع في الطبقة الثالثة من أحد المباني السكنية في الزغرين - المتن؛ لتقتصر الاضرار على الماديات، بالإضافة إلى حريق شب داخل منزل في بقسطا - صيدا. لتقتصر الاضرار على الماديات".

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كانت هذه تفاصيل خبر إخماد حريق أسلاك كهربائية في بئر العبد واثنين آخرين داخل منزلين في الزغرين وبقسطا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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