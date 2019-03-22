وصول بومبيو الى وزارة الخارجية للقاء الوزير جبران باسيل

وصل وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الى وزارة الخارجية للقاء نظيره اللبناني الوزير جبران باسيل. يذكر انه سيتم عقد مؤتمر صحافي مشترك في ختام اللقاء.

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