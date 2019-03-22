الجيش: توقيف سوري في عرسال لوجود شبهات أمنية حوله

افاد مراسل "النشرة" في البقاع بأن "دورية من مخابرات الجيش اللبناني في البقاع اوقفت السوري "ع ،ز" ز" لوجود شبهات امنية حوله في عرسال وقد تم نقله الى احد المراكز العسكرية للتحقيق".

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