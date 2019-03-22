بومبيو وصل الى قصر بعبدا للقاء الرئيس ميشال عون

وصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الى قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون. وفي وقت سابق افادت مراسلة "النشرة" بأن "رئيس الجمهورية ميشال عون سيركز في حديثه مع وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو على مسائل دعم الجيش اللبناني وترسيم الحدود والنزوح السوري"، مشيرة الى ان "وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، والمستشارة الاولى لرئيس الجمهورية ميراي عون الهاشم ولمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم سيشاركون في الاجتماع بين الرئيس عون وبومبيو".

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