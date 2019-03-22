الرئيس عون لبومبيو: حزب الله حزب لبناني منبثق من قاعدة شعبية

طالب رئيس الجمهورية ميشال عون، وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بمساعدة لبنان "لإعادة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في سوريا"، مؤكداً أن "عمليات تنظيم العودة التي يتولاها الأمن العام سوف تستمر، خصوصا أن لبنان لم يعد قادرا على تحمل تداعيات النزوح بكل قطاعات الحياة".

ورحّب الرئيس عون بمساعدة الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية والبرية، مؤكداً إلتزام لبنان بتطبيق القرار 1701 للمحافظة على الإستقرار بالرغم من الإنتهاكات الإسرائيلية، شاكرا الولايات المتحدة الأميركية على "المساعدات التي تقدمها لمساعدة الجيش لا سيما التي قدمت لتحرير الجرود".

وتوجه الرئيس عون الى بومبيو، مشددا على أن "الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي هو أولوية لنا، وحزب الله حزب لبناني منبثق من قاعدة شعبية تمثّل واحدة من الطوائف الرئيسية في البلاد".