اعتقالات بعد مشاجرة جماعية بين مئات الأشخاص وسط برلين

تسببت مشاجرة جماعية شارك فيها مئات الأشخاص في وقوع جرحى واعتقال عدد من الأشخاص في ميدان الأكسندر بلاتس وسط العاصمة الألمانية برلين، حيث تجمع حوالي 400 شخص إثر دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للمشاجرة.

وأوضحت الشرطة أن حوالي 50 شخصا بدأوا شجارا لأسباب غير معروفة، حيث تضاربوا بشكل جماعي وتم استخدام الغاز المسيل للدموع من قبل المشاركين في الشجار واصيبت شرطية اثناء عملية اعتقال احد المتشاجرين، كما تم اعتقال شخص آخر حاول جر شرطيا إلى وسط المعركة.

وفي ختام المشاجرة تفرق المشاركون في مجاميع صغيرة، حيث توجهت مجموعة من حوالي 20 شخصا إلى محطة مترو قريبة وقفزت إلى مسار السكك الحديدية وقذفت الحجارة على رجال الشرطة. واعتقلت الشرطة حوالي سبعة مشاركين في المجموعة.