مسؤول ايراني: هبوط طائرة ركاب ايرانية بسلام بمطار أرومية بعد حدوث خلل فني

أعلن المدير العام لمطارات محافظة أذربيجان الغربية، كمال برهيزكار أن "طائرة ركاب ايرانية هبطت بسلام في مطار أرومية، شمال غرب البلاد، بعد حدوث خلل فني كاد يتسبب بسقوطها"، موضحاً أن "الرحلة رقم 1277 لشركة طيران "قشم" بين طهران وأرومية، واجهت مشكلة لدى هبوطها عند الساعة الواحدة و17 دقيقة بعد ظهر اليوم، بسبب عدم فتح قلابات جناحيها".
وأشار إلى أن "قائد الطائرة تمكن، بمهارته وبإسناد سريع وكامل من قبل فرق الإطفاء في مطار أرومية، من الهبوط بسلام على مدرج المطار، وأن جميع الركاب البالغ عددهم 93 شخصا لم يتعرضوا إلى أي أذى".
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