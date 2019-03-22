خارجية سوريا أعربت عن أسفها لحادث غرق العبّارة ومواساتها للعراق بهذا المصاب

أعلن مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية، في تصريح إلى وكالة "سانا"، أنّ "سوريا تعرب عن الأسف العميق لحادث غرق العبّارة في نهر دجلة، الّذي أودى بحياة عدد كبير من المواطنين العراقيين الأبرياء".

ولفت إلى أنّ "سوريا إذ تشارك العراق الشقيق أحزانه في هذا المصاب الأليم، فإنّها تعرب عن خالص مشاعر العزاء والمواساة للقيادة والحكومة والشعب العراقي وعائلات الضحايا الثكلى".

وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية العراقية "ارتفاع عدد ضحايا غرق عبّارة في نهر دجلة قرب الموصل إلى 100 قتيل".

وكانت العبّارة تنقل عوائل إلى جزيرة أم الربيعين السياحية وسط نهر دجلة في منطقة الغابات في الموصل. وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق "إيقاف 9 من العمال المسؤولين عن العبّارة".