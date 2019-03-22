عمرو موسى يطالب الدول العربية بالتواصل العاجل مع سوريا بشأن الجولان

أعرب أمين عام جامعة الدول العربية السابق عمرو موسى، عن "رفضه لقرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب حول نية واشنطن الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة"، مشيراً إلى "أنني أطالب القمة العربية المنعقدة الأسبوع القادم في تونس بأن تتخذ موقفا واضحا إزاء ما نشره ترامب بشأن الاعتراف الكامل بسيادة إسرائيل على الجولان السوري".

ولفت إلى "أنني اقترح التشاور مع سوريا فوريا، بصرف النظر عن الوضع الحالي، والتنسيق مع حكومتها بشأن الذهاب إلى مجلس الأمن لحفظ حقوق سوريا العربية في أرضها المحتلة، الحكومة السورية التي تكون في وضع قد لا يمكنها من حرية الحركة الدولية، وتحتاج إلى دعم عربي في هذا الإطار، خاصة في موضوع الجولان، من هنا يمكن للدور العربي أن يستأنف نشاطه في المسألة السورية"، مشيراً إلى أن "هذا وقد ترى القمة تكليف الرئاسة التونسية والأمانة العامة للجامعة العربية بالتواصل العاجل مع الحكومة السورية في هذا الشأن".