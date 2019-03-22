منع "السترات الصفرا"ء من التظاهر السبت في منطقة الشانزليزيه في باريس

أعلنت الشرطة الفرنسية "منع تظاهرة "السترات الصفراء" في جادة الشانزليزيه في باريس والمناطق المحيطة بها يوم غد السبت، وكذلك في محيط منطقة تضمّ قصر الإليزيه ومقرّ الجمعية الوطنية".

ويأتي القرار في أعقاب المواجهات الّتي جرت السبت الماضي مع الشرطة، وتعرّضت خلالها متاجر على هذه الجادة للنهب.

وكانت قد ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أنّ "عددًا من المحتجين، قاموا بتحطيم واجهات المحال التجارية، وأضرموا النيران في بعضها".

عقب ذلك، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، الإثنين الماضي، تدابير صارمة عدّة، واستبدال قائد شرطة في باريس. ولفت إلى أنّ "تظاهرات "السترات الصفراء" ستحظر في أحياء عدّة، منها جادة الشانزليزيه الّتي تعرّضت للنهب والتخريب السبت في حال انتشار عناصر متطرفة".