صحيفة اسرائيلية: مصر تضع خطة بالتعاون مع إسرائيل لنزع سلاح غزة مقابل رفع الحصار

أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" الاسرائيلية بأن "القاهرة وضعت بالتعاون مع إسرائيل، خطة لتسوية الوضع حول قطاع غزة، تنص على تجريد القطاع من السلاح مقابل رفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل ومصر عليه"، مشيرةً إلى انه "يجب الإبقاء على عدد محدود للغاية من الأسلحة النارية الخفيفة في القطاع، لأغراض الأمن الداخلي، بحيث يكون هذا السلاح تحت رقابة صارمة، والسماح للتنظيمات الفلسطينية المحلية تحت قيادة حركة "حماس" بممارسة الشؤون الداخلية".

وذكرت أنه "بمجرد اتخاذ هذه الخطوات، سترفع إسرائيل ومصر الحصار الحالي عن قطاع غزة وسيتم البدء في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والاقتصادية والصحية والتعليمية والوظائف"، مشيرة إلى أن "تمويل هذه المشاريع يجب أن يكون من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية، لا سيما منطقة الخليج".

وأشارت إلى إن "إسرائيل لا تريد انهيار نظام حماس، تخوفا من أن المنظمات المتطرفة الموالية لإيران أو الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيم داعش قد تملأ الفراغ" ورأت أن "المسؤولين في مصر وإسرائيل ينظرون إلى هذا الاقتراح بطريقة إيجابية، وقد تم بالفعل تقديم مسودة الخطة إلى الجانب الأميركي".