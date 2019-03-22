بسبب غيرتها منها ..ام تذبح رضيعتها

في واقعة مروعة تقشعر لها الأبدان، دفعت الغيرة سيدة أوكرانية لذبح رضيعتها البالغة من العمر 3 أسابيع.
زُعم أن الأم المجرمة التي لم يُكشف عن هويتها، والبالغة من العمر 21 عامًا، ذبحت رضيعتها؛ لأنها ظنت أن زوجها يحب ابنتهما أكثر منها.
وبحسب صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، لم يُذكر متى حدثت الواقعة، ولكن التقارير ذكرت أن السيدة قتلت رضيعتها بعد دقائق من مغادرة زوجها 26 عامًا، شقتهما في مدينة ”روفنو“ الأوكرانية.
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