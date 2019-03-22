وزارة الداخلية تعلن ارتفاع عدد ضحايا عبارة دجلة الى 100 شخص

اعلنت وزارة الداخلية العراقية ارتفاع عدد الوفيات في حادث غرق العبارة في نهر دجلة بالموصل إلى نحو 100 شخص الى حد الان ولا تزال عمليات البحث عن المفقودين متواصلة الى حد الان

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