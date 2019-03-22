الصين: بكين ترغب في إحياء طريق الحرير القديم وتعزيز التعاون مع إيطاليا

أعرب الرئيس الصيني "شي جين بينج" عن رغبة بلاده في إحياء طريق الحرير القديم، ودعم التعاون مع إيطاليا لتعزيز بناء الحضارة بشكل مشترك بما يعود بالفائدة على شعبي البلدين.

وقال بينج- خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا اليوم الجمعة في العاصمة (روما) نقلته وسائل إعلام صينية- "نريد تعزيز الربط بين استراتيجيات التنمية الخاصة بالبلدين، لتعميق التعاون في قطاعات البنية التحتية والموانئ واللوجستيات والنقل البحري وبناء سلسلة من المشاريع الملموسة

على طول طريق الحرير".وأضاف بينج أن البلدين يمكنهما توسيع التبادلات الثقافية من خلال التعاون في مبادرة (الحزام والطريق).من جهته، قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إن الاقتصاد والتجارة هما حجر الزاوية في العلاقات الصينية الإيطلاية، مشيرا إلى أنه يتعين على الدولتين تعزيز الاتصالات، وخلق بيئة عادلة للتجارة الحرة، وظروف جيدة لدخول كل منهما إلى سوق الآخر.وأضاف ماتاريلا أن إيطاليا هيأول دولة من الدول السبع الكبرى التي تنضم إلى مبادرة (الحزام والطريق) وتتلقى استثمارات من الصين، معربا عن اعتقاده أن إيطاليا ستسهل عملية وصول المنتجات الصينية إلى منطقة أوروبا الغربية.وكان الرئيس الصيني "شي جين بينغ" وصل أمس الخميس إلى روما في زيارة دولة إلى إيطاليا، تهدف إلى رسم مستقبل العلاقات الثنائية، والمضي بها قدما نحو مرحلة جديدة.وتعد هذه هي الزيارة الأولى من جانب رئيس دولة صيني إلى البلد الأوروبي منذ 10 أعوام، كما تعد إيطاليا هي المحطة الأولى في جولة بينج الأوروبية التي تشمل 3 بلدان، حيث سيزور أيضا موناكو وفرنسا.