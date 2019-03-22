الأردن: الجولان أرض سورية محتلة وفقًا لجميع القرارات الشرعية الدولية

أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، موقف بلاده الثابت بأن الجولان أرض سورية محتلة وفقاً لجميع قرارات الشرعية الدولية التي تنص بشكل واضح وصريح على عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة.
وقال الصفدي في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية"بترا" اليوم الجمعة إن السلام الشامل والدائم يتطلب انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة وإن الجولان السوري جزء لا يتجزأ من هذه الأراضي
وأشار إلي قرار مجلس الأمن رقم 497 للعام 1981 الذي رفض قرار إسرائيل ضم الجولان المحتل، وأكد عدم شرعية فرض إسرائيل قوانينها وإدارتها على الجولان السوري المحتل واعتبر القرار الإسرائيلي باطلا ولاغيا، مشددا على ضرورة التزام المجتمع الدولي بقرارات الشرعية الدولية.
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