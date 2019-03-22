كوريا الجنوبية: من المبكر التحدث بشأن تكثيف العقوبات على كوريا الشمالية

أكد المبعوث النووي الكوري الجنوبي لي دو-هون، اليوم الجمعة، على أن محادثاته مع نائب وزير الخارجية الروسي إيجور مورجولوف تركزت على سُبل إحياء المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية أثناء زيارته الأخيرة إلى روسيا.

وقال "لي"، في تصريح أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية:- " لقد اتفقنا

على ضرورة استكمال الحوار بين واشنطن وبيونج يانج خلال وقت مبكر"... موضحًا، عندما سُئل عما إذا كانت هناك مشاورات بشأن تكثيف العقوبات على بيونج يانج، بقوله:- "لا أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لتداول هذه المسألة، فالأمر الأكثرأهمية الآن هو استكمال الحوار، بدلًا من استخدام الضغط."كما أشار إلى أنه تباحث بشأن عدد من القضايا المختلفة مع المسؤول الروسي، كما اتفقا على استمرار التواصل بينهما.يُذكر أن "لي" غادر سول، الاثنين الماضي، متجهًا إلى مدينة "سان بطرسبرج" الروسية لعقد مباحثات مع مورجولوف بشأن الأوضاع الراهنة الخاصة بالملف النووي تحديدًا بعد فشل القمة الثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في هانوي.