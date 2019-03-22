مقتل 23 عسكريًّا تشاديًّا في هجوم لـ"بوكو حرام"

قتل مسلحي "بوكو حرام" ما لا يقل عن 23 عسكريا تشاديا في هجوم الليلة الماضية، حسبما أفادت مصادر أمنية لوكالة "رويترز".
وأوضحت المصادر، أن المسلحين هاجموا مدينة دانجالا بالقرب من بحيرة تشاد.ويعتقد أن المسلحين عبروا الحدود قادمين من أراضي النيجر المجاورة.
ويعتبر الحادث من الهجمات الأكثر دموية التي شنها تنظيم "بوكو حرام" داخل أراضي تشاد.
وينشط هذا التنظيم المتطرف في شمال نيجيريا منذ عام 2002. ومنذ عام 2009 يشن هجمات عنيفة في المنطقة، أسفرت عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص.
وتعتبر ولاية بورنو بشمال نيجيريا المعقل الرئيس للتنظيم، الذي شن هجمات أيضًا في النيجر والكاميرون وتشاد.
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