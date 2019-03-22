الصين تحذر من تسييس الاجتماع السنوي لبنك التنمية للبلدان الأمريكية

حذرت الصين اليوم الجمعة من محاولات تحويل الاجتماع السنوي لبنك التنمية للبلدان الأمريكية المقرر في مدينة "تشنجدو" جنوب غربي الصين إلى "ساحة للقضايا السياسية".
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "شنج شوانج" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة تعليقا على ما تردد حولتهديد الولايات المتحدة بعدم المشاركة في الاجتماع إذا رفضت بكين السماح لممثل زعيم المعارضة الفنزويلية بالحضور.
وقال شوانغ إن الصين تولي أهمية كبيرة لاستضافة هذا الاجتماع المقرر خلال الفترة من 26-31 مارس الجاري بمدينة "تشنغدو"، وتأمل في
وأضاف شوانغ أن موقف الصين من قضية فنزويلا واضح وثابت، وأن بكين تعارض أي تدخل في الشؤون الدخلية هناك، وتدعو إلى أن يكون أي حل عبر الحوار والتسوية السياسية السلمية.
وتابع شوانغ أن الاجتماع المصرفي يجب أن يركز على التعاون المالي، و"تجنب إدخال مواضيع سياسية حساسة أو تسييس الأمر".
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