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مجلس التعاون الخليجي يأسف لدعوة ترامب للاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان

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عبرت دول يوم الجمعة عن أسفها لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان التي احتلتها من سوريا في حرب عام

1967.

وقال عبد اللطيف الزياني الأمين العام للمجلس في بيان ”إن تصريحات ترامب لن تغير من الحقيقة الثابتة التي يتمسك

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بها المجتمع الدولي والأمم المتحدة وهي أن مرتفعات الجولان العربية أراض سورية احتلتها اسرائيل بالقوة العسكرية في الخامس من يونيو 1967“.

وأضاف ”تصريحات الرئيس الأمريكي تقوض فرص تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط“.

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