مجلس التعاون الخليجي يأسف لدعوة ترامب للاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان

عبرت دول مجلس التعاون الخليجي يوم الجمعة عن أسفها لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان التي احتلتها من سوريا في حرب عام1967.
وقال عبد اللطيف الزياني الأمين العام للمجلس في بيان ”إن تصريحات ترامب لن تغير من الحقيقة الثابتة التي يتمسك
وأضاف ”تصريحات الرئيس الأمريكي تقوض فرص تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط“.
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