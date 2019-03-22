بومبيو يجري لقاءات في لبنان آخر محطة من جولته الجديدة

أجرى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، عدة لقاءات في العاصمة اللبنانية بيروت حيث محطته الأخيرة ضمن جولته الجديدة إلى الشرق الأوسط.

وقد عقد بومبيو جلسة مباحثات مع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ومسؤولين آخرين بينهم وزيرة الداخلية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت بالادينو إن "بومبيو التقى في بيروت اليوم وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن".

وأضاف أن الجانبين "ناقشا التحديات الأمنية والإقليمية والداخلية التي يواجهها لبنان وكيفية المساعدة التي يمكن للولايات المتحدة تقديمها لدعم جهود وزارة الداخلية للحفاظ على الأمن والاستقرار داخل لبنان".

وتتمحور جولة بومبيو بشكل خاص حول تعزيز الجهود ضد إيران.

وجعلت إدارة ترامب من التصدي لـ"نفوذ (إيران) المزعزع للاستقرار" المحور الرئيسي لسياستها في المنطقة وهي تضاعف تحركاتها لتحقيق هذا الهدف.

في هذا السياق، قام بومبيو برحلة إلى الشرق الأوسط في يناير الماضي دعا خلالها إلى "وحدة الصف" لمواجهة إيران، ثم نظم مؤتمراً في فبراير في بولندا سعيا لتوسيع "التحالف" ضد طهران.

ومن المقرر أن يغادر بومبيو لبنان غداً السبت.

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