كوريا الشمالية تنسحب من مكتب الارتباط المشترك بين الكوريتين

أعلنت كوريا الجنوبية الجمعة أنّ كوريا الشمالية سحبت موظفيها من مكتب الارتباط المشترك بين الكوريتين، بعد قرابة شهر من قمة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب لم تتوصل لاتفاق.

وتم افتتاح المكتب في مدينة كايسونج في كوريا الشمالية، في سبتمبر الماضي، وسط تقارب غير مسبوق بين البلدين، لكن نائب وزير شؤون التوحيد في كوريا الجنوبية شون هاي سونج قال للصحافيين أنّ بيونج يانج "أبلغت كوريا الجنوبية أنها ستنسحب من مكتب الارتباط".

وتابع أنّ القرار اتخذ "بالتوافق مع قرار من القيادة العليا"، وأضاف "لقد قالوا (الكوريون الشماليون) إنهم لا يكترثوا إذا بقينا في المكتب أم لا".

ولعب الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-ان دوراً فعالاً في ترتيب المباحثات غير المسبوقة بين كوريا الشمالية المعزولة دولياً والولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لسيول.

ويتبنى مون نهجاً يشجع الانخراط والتقارب مع كوريا الشمالية لإقناعها بالجلوس على طاولة المفاوضات، كما لوّح بمشاريع تنمية مشتركة بين الكوريتين من بيهم منطقة صناعية في كايسونج نفسها وسياحة عابرة للحدود للكوريين الجنوبيين.

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لكن العقوبات المفروضة على بيونج يانج تعيق فعلياً استمرارهما، كما تم تأجيل دراسة أولية لخطة لتحديث شبكة السكة الحديد المتداعية في الشمال.

وأثار فشل كيم وترامب في التوصل لاتفاق خلال قمتهما في هانوي الشهر الماضي بشأن تخلي بيونج يانج عن برنامجها للتسلح النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها تساؤلات أخرى بخصوص مستقبل عملية التقارب برمتها.