اخبار العالم

ألمانيا ترفض تصريحات ترامب حول سيادة إسرائيل على الجولان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، إن هضبة الجولان أرض سورية تحتلها إسرائيل، وذلك رداً على سؤال يتعلق بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي دعا فيها للاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان.

وقالت المتحدثة أولريكه ديمر "تغيير الحدود الوطنية لا بد أن يكون عبر وسائل سلمية بين جميع الأطراف المعنية".

وأضافت "ترفض الحكومة الخطوات الأحادية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا ترفض تصريحات ترامب حول سيادة إسرائيل على الجولان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى