ألمانيا ترفض تصريحات ترامب حول سيادة إسرائيل على الجولان

قالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، إن هضبة الجولان أرض سورية تحتلها إسرائيل، وذلك رداً على سؤال يتعلق بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي دعا فيها للاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان.

وقالت المتحدثة أولريكه ديمر "تغيير الحدود الوطنية لا بد أن يكون عبر وسائل سلمية بين جميع الأطراف المعنية".

وأضافت "ترفض الحكومة الخطوات الأحادية".