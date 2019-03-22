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أميركا تسجن أسترالياً انتهك العقوبات ضد إيران

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 مارس 2019 04:11 مساءً - مشاركة

أعلنت وزارة العدل الأميركية عن إصدار حكم بالسجن لمدة عامين على مواطن أسترالي لقيامه بأعمال تجارية مع إيران في انتهاك للعقوبات.

ووفقا لوكالة ” فرانس برس”، فإن ديفيد لويك، وهو أسترالي يبلغ من العمر 57 عامًا، متهم بتصدير قطع طائرات إلى إيران قبل سبع سنوات، حكم عليه بالسجن لمدة عامين.

ودانت المحكمة لويك لقيامه في عامي 2007 و 2008، عندما كان مديرًا عامًا لـ ICM، بانتهاك أربعة بنود من القانون الاقتصادي الدولي للولايات المتحدة، والذي يفرض قيودًا صارمة على نقل المعدات الحساسة إلى إيران.

ويقول مسؤولون أميركيون إن ديفيد لويك قد طلب شراء معدات محظورة لنقلها إلى إيران نيابة عن شركة إيرانية.

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واتهم لويك بشراء قطع للصواريخ والطائرات بدون طيار والطوربيدات يتم تصنيعها في الولايات المتحدة، وقام قبل سبع سنوات بإرسالها لإيران.

وتم استدعاء ديفيد لويك من أستراليا من قبل وزارة العدل الأميركية في ديسمبر 2018، والآن أبلغ المسؤولون الأميركيون نظراءهم في أستراليا بمدة عقوبته.

 

المصدر: العربية.نت – صالح حميد

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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