قادماً من إسرائيل.. بومبيو يصل بيروت

وصل وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إلى لبنان، المحطة الأخيرة في جولته بالشرق الأوسط، حيث زار خلالها الكويت وإسرائيل.

ومن المقرر أن يلتقي بومبيو مجموعة من المسؤولين اللبنانيين، بما في ذلك حلفاء حزب الله المدعوم من إيران خلال الزيارة التي تستمر يومين، وهي الأولى له كوزير للخارجية.

ويأمل بومبيو في زيادة الضغط على حزب الله، لكنه قد يواجه مقاومة حتى من قبل الحلفاء المحليين لأميركا، الذين يخشون أن يؤدي الضغط بقوة شديدة إلى رد فعل عنيف ويعرض السلام الهش في هذا البلد للخطر.

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ووصلت طائرة بومبيو يوم الجمعة مسافرة عبر المجال الجوي القبرصي، حيث يحظر لبنان من الناحية الفنية في حالة حرب مع إسرائيل، الرحلات الجوية المباشرة من إسرائيل.

المصدر: بيروت – أسوشيتد برس