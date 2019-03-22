كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وصول مساعد الزعيم الكوري الشمالي إلى موسكو للتحضير لزيارته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مصدر في البرلمان الروسي، اليوم الجمعة، أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، قد يزور روسيا قريبا، كما أن مساعده وصل موسكو للتحضير لزيارته.

وأضاف المصدر: وصل اليوم مساعد الزعيم الكوري الشمالي للإعداد لزيارته، ويمكن أن تكون (الزيارة)، في المستقبل القريب، ربما قبل فصل الصيف. ولكن لا يوجد تاريخ محدد حتى الآن.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) أندرو كيم، أن زعيم كوريا الشمالية ،كيم جون أون ، قد يزور روسيا بعد القمة الغير مثمرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

يذكر أن رئيسة مجلس الاتحاد، فالينتينا ماتفيينكو، قامت بزيارة إلى بيونغ يانغ في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، حيث التقت مع رئيس جمهورية كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، وسلمته رسالة شخصية من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.