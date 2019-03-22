كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس النواب العراقي: سنتخذ قرارات تخص الموصل الأحد المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، إن مجلس النواب سيتخذ يوم الأحد المقبل قرارات تخص ملف الموصل. جاء ذلك بعد يوم من كارثة غرق العبارة في الموصل ومقتل العشرات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في الموصل "سنعمل على أن تكون هذه النكبة للموصل هي الأخيرة"، مضيفا أنه "قبل فترة كانت فاجعة اغتصاب الطفولة واليوم فاجعة العبارة".

وأوضح أن "هناك تقصيرا إداريا واضحا في المحافظة، والموصل بحاجة لتسليم إدارتها إلى أشخاص أكفاء".

وأكد الحلبوسي، "سنضع حلولا جذرية للموصل، وستكون لنا قرارات يوم الأحد بما يخص ملفها".