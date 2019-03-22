كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 23 عسكريا تشاديا جراء هجوم لـ"بوكو حرام" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت مصادر أمنية لوكالة "رويترز"، بأن مسلحي "بوكو حرام" قتلوا ما لا يقل عن 23 عسكريا تشاديا في هجوم الليلة الماضية.

وأوضحت المصادر، أن المسلحين هاجموا مدينة دانغالا بالقرب من بحيرة تشاد. ويعتقد أن المسلحين عبروا الحدود قادمين من أراضي النيجر المجاورة.

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ويعتبر الحادث من الهجمات الأكثر دموية التي شنها تنظيم "بوكو حرام" داخل أراضي تشاد.

وينشط هذا التنظيم المتطرف في شمال نيجيريا منذ عام 2002. ومنذ عام 2009 يشن هجمات عنيفة في المنطقة، أسفرت عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص.

وتعتبر ولاية بورنو بشمال نيجيريا المعقل الرئيس للتنظيم، الذي شن هجمات أيضا في النيجر والكاميرون وتشاد.