كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مذيعات نيوزيلنديات تتضامن مع المسلمين مرتديات الحجاب بنشرة الأخبار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في واقعة تعتبر الأولى من نوعها، أعلنت مذيعات نيوزيلنديات تضامنهن مع ضحايا الحادث الإرهابي على المصلين مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش، الذي راح ضحيته 50 شخصا.

وظهرت الإعلاميات مرتديات الحجاب أثناء تقديمهن نشرات الأخبار على شاشات التلفزيون، وكانت وقد سبقتهن في ذلك رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن التي ظهرت وهي ترتدي الحجاب.

وتضامن آلاف النيوزيلنديين مع ضحايا المجزرة، وحضروا صلاة الجمعة، التي أقيمت بساحة "هاغلي بارك" أمام مسجد النور، فيما رفع الأذان بجميع أنحاء البلاد التي وقفت دقيقتي صمت تكريما لضحايا المجزرة.