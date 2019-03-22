كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميليشيات إخوانية تحاصر أسرة مراسل قناة أبوظبي في تعز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مصادر يمنية في مدينة تعز إن "ميليشيات الحشد الشعبي التابعة لتنظيم إخوان اليمن الممول قطرياً فرضت حصاراً محكماً على مراسل قناة أبوظبي الزميل فيصل الذبحاني".

وأكدت المصادر: "أن ميليشيات الحشد الشعبي حاصرت منزل الإعلامي في قناة أبوظبي فيصل الذبحاني في مدينة تعز وتسعى لاقتحامه، بتهمة عمله في قناة أبوظبي".

ودعا ناشطون وصحافيون يمنيون السلطات الرسمية في تعز إلى التدخل وحماية الأسر من همجية وبطش ميليشيات الإخوان الموالية لقطر والتي تسعى للسيطرة على مدينة تعز اليمنية وإخضاعها لمصلحة النفوذ القطر والإيراني بالتقاسم مع الميليشيات الحوثية.