كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نجاة مفتى باكستان وزوجته من محاولة اغتيال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض مفتي باكستان، تقي عثماني، لمحاولة اغتيال في كراتشي، حيث فتح مسلحون النار على سيارته بعد صلاة الجمعة وكان برفقة زوجته، وقضى في موقع الهجوم 3 أشخاص، فيما نجى المفتى من الهجوم.

وقالت قناة “العربية” إن الشيخ عثماني يعتبر أكبر قامة علمية محترمة في باكستان، ومعروف بتواضعه في الملبس والمعيشة، وآرائه المتزنة، وهو أحد أهم العلماء في العالم الإسلامي.

وفي محاولة اغتيال أخرى في نفس مدينة كراتشي قبل صلاة الجمعة، قُتل رجل دين يدعى الشيخ شهاب.

وتأتي هذه المحاولات بعد أشهر قليلة من اغتيال الشيخ سميع الحق رئيس مجلس دفاع باكستان مدير الجامعة الحقانية طعنا بالسكاكين في حملة مستمرة على المشايخ المؤثرين في البلاد، ولم تتضح الجهة التي تقف وراء هذه الاغتيالات إلى الآن.