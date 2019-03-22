كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الشمالية تنسحب من مكتب الاتصال مع نظيرتها الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انسحب مسؤولون كوريون شماليون من مكتب الاتصال بين الكوريتين في مدينة كيسونغ الحدودية، اليوم الجمعة، طبقاً لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية.

وكشفت وزارة التوحيد في سول النقاب عن أن المسؤولين الكوريين الشماليين عقدوا اجتماعاً مع نظرائهم الكوريين الجنوبيين صباحاً للإعلان عن القرار.

وفي أثناء مغادرة المكتب، قال المسؤولون الكوريون الشماليون إنهم "سيتصلون بالجنوب لحل الأمور على مستوى العمل التي تركوها خلفهم".

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ومن جانبها، أعربت الحكومة الكورية الجنوبية عن أملها في أن يعود المسؤولون الشماليون قريباً إلى مكتب الاتصال.

ولم يتم الكشف عن السبب وراء انسحاب المسؤولين الكوريين الشماليين.

يذكر أنه تم تأسيس مكتب الاتصالات بين الكوريتين بعد انعقاد أول قمة بين الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون في أبريل (نيسان) من العام الماضي.