التعادل السلبي ينهي الشوط الأول بين المغرب ومالاوي

اكتفى المنتخب المغربي بالتعادل بدون أهداف أمام مضيفه مالاوي، في المباراة التي تجمع بينهما حاليا، بملعب “بينغو”، برسم سادس وآخر مباريات المجموعة الثانية، من الإقصائيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2019 بمصر.
وفرض المنتخب الوطني سيطرته التامة على مجريات اللعب منذ صافرة البداية، وخلق العديد من الفرص الخطيرة، خاصة بواسطة المتألق أسامة الإدريسي، الذي كان هو أبرز عنصر في المنتخب الوطني، في هذه المواجهة، غير أنه لم يفلح في تحويلها إلى أهداف.
وفي الدقيقة 22، خلق المنتخب المغربي أول فرصة خطيرة، بواسطة اللاعب زكرياء حدراف، بكرة رأسية مركزة، لكنها وجدت حارسا مالاويا متألقا، ومرر الإدريسي تمريرة حاسمة أخرى لحدراف، في الدقيقة 29، لكن قدفته علت المرمى.
لينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.
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