أطباء المستقبل يقاطعون الدروس النظرية والتدريبات الاستشفائية-فيديو

فيديو:يونس الميموني

احتشد العشرات من طلبة كلية الطب والصيدلة، أمس الخميس، في ساحة الأمم في طنجة، للمطالبة بإصلاح السلك الثالث من الدراسات الطبية، مباريات التخصص الداخلية، والتدريبات الاستشفائية، وتسريع فتح المستشفى الجامعي، بالإضافة إلى رفض خوصصة قطاعي التعليم، والصحة.

ويخوض طلبة الطب والصيدلة إضرابا مفتوحا، منذ بداية الأسبوع الجاري، يشمل مقاطعة الدروس النظرية، والتطبيقية، ابتداءً من يوم الاثنين المقبل، سيقاطع خلاله الطلبة التدريبات الاستشفائية كخطوة تصعيدية، حتى تحقيق ملفهم المطلبي.

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ويتزامن هذا الإضراب، مع مجموعة من الوقفات، التي تشهدها كليات الطب في المغرب، والتي دعت إليها التنسيقية الوطنية لطلبة الطب والصيدلة.