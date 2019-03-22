مرة أخرى..شيرين أمام القضاء بسبب “اللي يتكلم في مصر بيتسجن”!

قدم المحام المصري سمير صبري، بلاغا عاجلا ضد الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، يتهمها بالتطاول على مصر، ونشر أخبار كاذبة، بعد قولها أثناء إحيائها لحفل غنائي في البحرين: “أيوا كده أقدر أتكلم براحتي عشان في مصر اللي يتكلم بيتسجن”.

وتقدم المحامي بالبلاغ، يوم أمس الخميس، للنائب العام يتهم شيرين فيه بالتطاول على مصر، ونشر أخبار كاذبة، واستدعاء المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تعمل ضد البلاد للتدخل في الشأن المصري.

وجاء في البلاغ، حسب ما تم تداوله في المواقع المصرية، أنه “في الوقت الذي تعمل فيه أجهزة الدولة جميعها على إعادة مصر لدورها الحضاري العالمي وتنظيمها للمهرجانات، والمؤتمرات العالمية لتشجيع الاستثمارات وتنمية الاقتصاد، ضربت المدعوة شيرين عبد الوهاب بكل هذه القيم والاعتبارات عرض الحائط وبأسلوب متدن”.

ويشار إلى أنه سبق وواجهت شيرين دعاوى وتحقيقات مشابهة بعد تصريحات مثيرة للجدل، عن “مياه النيل”، أو عندما قالت في إحدى حفلاتها “أنا خسارة في مصر”.