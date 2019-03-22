العثور على جثة سيدة في حفرة في إقليم تارودانت..شابة في الثلاثينات وأم لـ3 أطفال

استفاق سكان سهب “الشنينات”، جماعة أولاد تايمة، التابعة إلى إقليم تارودانت، صباح اليوم الجمعة، على جريمة بشعة، حيث عثر سيدة، عثر عليها في حفرة كبيرة، خلفتها بعض الأشغال، التي سبق أن باشرتها الجماعة.

وحسب مصدر “اليوم24″، فإن الهالكة، وهي في الثلاثينات من عمرها، متزوجة، وأم لثلاثة أطفال، أقدمت على الانتحار، ووضع حد لحياتها في قعر حفرة موجودة في تراب جماعة أولاد تايمة، وذلك بعد أن اختفت عن أنظار عائلتها في حي الشنينات، منذ الأربعاء الماضي.

وأضاف المصدر نفسه أن الهالكة يرجح أنها عانت اضطرابات نفسية، إذ تناولت حوالي 30 حبة من الأدوية المهدئة، قبل أن يتم العثور عليها جثة هامدة في إحدى الحفر، المخصصة لتمرير قنوات تصريف مياه الأمطار في سهب الشنينات، جماعة أولاد تايمة.

يذكر أن الهالكة سبق لها، قبل سنتين، أن حاولت الانتحار، إلا أنها فشلت في ذلك، بعدما رمت بنفسها من الطابق الثاني للمنزل، إذ أصيبت بجروح خطيرة.

وفور إخطارها بالأمر، حلت عناصر السلطة المحلية، ومصالح الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث تم نقل الضحية إلى مستودع الأموات في المستشفى المحلي بأولاد تايمة، في انتظار إجراء بحث من طرف مصالح الأمن لمعرفة ملابسات الحادث، والأسباب، التي دفعتها إلى وضع حد لحياتها.