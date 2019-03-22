“شموع وشعارات وتطويق أمني.. المتعاقدون يواصلون احتجاجاتهم: “سلمية وقمعتوها ولن نرضخ-فيديو

يواصل المتعاقدون في مدينة طنجة احتجاجاتهم للمطالبة بإسقاط نظام التعاقد، وإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية، وذلك بتنظيمهم لمسيرة الشموع، التي طوقتها العناصر الأمنية، أمس الخميس.

مسيرة الشموع تزامنت مع النداء، الذي أعلنته التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، للتعبير عن رفضها للسياسات، التي تنتهجها الحكومة في حقهم، بالإضافة إلى ضرب مجانية التعليم عبر تفعيل قانون الإطار.

واعتبر المتعاقدون أن ما يقومون به من أشكال احتجاجية، هو ردة فعل طبيعية للقرارات الفردية للوزارة، التي تمس بحق المواطن في تعليم عمومي مجاني.