يواصل المتعاقدون في مدينة طنجة احتجاجاتهم للمطالبة بإسقاط نظام التعاقد، وإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية، وذلك بتنظيمهم لمسيرة الشموع، التي طوقتها العناصر الأمنية، أمس الخميس.
مسيرة الشموع تزامنت مع النداء، الذي أعلنته التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، للتعبير عن رفضها للسياسات، التي تنتهجها الحكومة في حقهم، بالإضافة إلى ضرب مجانية التعليم عبر تفعيل قانون الإطار.
واعتبر المتعاقدون أن ما يقومون به من أشكال احتجاجية، هو ردة فعل طبيعية للقرارات الفردية للوزارة، التي تمس بحق المواطن في تعليم عمومي مجاني.
كانت هذه تفاصيل خبر “شموع وشعارات وتطويق أمني.. المتعاقدون يواصلون احتجاجاتهم: “سلمية وقمعتوها ولن نرضخ-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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