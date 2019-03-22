انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر: شاركنا مع دول خليجية وعربية باجتماع عسكري في أمريكا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 22 مارس 2019 03:50 مساءً - شاركت دولة قطر في اجتماع القيادة الأمريكية الوسطى ودول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن في مدينة تامبا في ولاية فلوريدا، بعد دعوة تلقتها من القيادة الأمريكية.

وأكدت وزارة الدفاع القطرية، في بيان عبر حسابها في موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، أن رئيس أركان القوات المسلحة القطرية الفريق ركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم شارك في الاجتماع بناء على دعوة من جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الوسطى الأمريكية.

وقالت الدفاع القطرية: "تم خلال الاجتماع مناقشة الجهود المبذولة لمحاربة الارهاب، ثم عقد الغانم اجتماعاً ثنائيا مع فوتيل، جرى خلاله مناقشة العلاقات العسكرية الوثيقة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها".

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وعلى هامش الزيارة، زار رئيس الأركان القطري شركة "بوينغ" المصنعة لطائرات "F15" لمصلحة القوات الجوية الأميرية القطرية في مدينة سانت لويس.

ووفق بيان لوزارة الدفاع القطرية، قابل الغانم خلال الزيارة مدير الشركة شيلي لافندر، بحضور العميد عيسى راشد المهندي، والعميد يوسف صالح الحر مدير مديرية الشؤون الدولية، والعميد الركن نواف بن مبارك آل ثاني ملحق الدفاع العسكري القطري لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من كبار الضباط وموظفي الشركة، وعدد من موظفي وزارة الدفاع الأمريكية.

وتعد قطر أحد المشترين الرئيسيين لصناعة الدفاع الأمريكية؛ إذ اشترت في العام الماضي طائرات "إف 15" بقيمة 12 مليار دولار.

وشهد البلدان، خلال عام منذ توقيع الاتفاقية، تطورات ملحوظة في العلاقات بينهما؛ كان أبرزها لقاء هام بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أبريل الماضي، أثنى خلالها ترامب على أمير قطر قائلاً: "الأمير صديق رائع لي، ونعمل بشكل جيد، والأمور تسير بشكل ممتاز مع قطر".