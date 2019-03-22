الشرطة الفرنسية تحظر تظاهر "السترات الصفراء" في شارع الشانزليزيه السبت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مظاهرات السترات الصفراء شهدت السبت الماضي أعمال نهب
أعلنت الشرطة الفرنسية ،الجمعة، حظر تظاهر "السترات الصفراء" في شارع الشانزليزيه بوسط العاصمة،السبت.
وشهدت مظاهرات أصحاب "السترات الصفراء" السبت الماضي، القيام بعمليات سلب ونهب في شارع بالشانزليزيه بوسط العاصمة الفرنسية باريس.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن عددا من المحتجين، قاموا بتحطيم واجهات المحال التجارية، وأضرموا النيران في بعضها.
وعقب ذلك أعن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب،الإثنين الماضي، عدة تدابير صارمة، واستبدال قائد شرطة في باريس.
وقال فيليب وقتها : "إن تظاهرات "السترات الصفراء" ستحظر في عدة أحياء منها جادة الشانزيليزيه التي تعرضت للنهب والتخريب السبت في حال انتشار "عناصر متطرفة".
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