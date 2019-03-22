الحريري يبحث مع بومبيو تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سعد الحريري يلتقي مايك بومبيو في بيروت
بحث رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الجمعة، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.
وكان الحريري استقبل وزير الخارجية الأمريكي، الذي يجري زيارة إلى لبنان من المقرر أن تستغرق يومين، في السراي الحكومي ببيروت.
واستكمل الطرفان المحادثات على مأدبة غداء أقامها الحريري على شرف بومبيو.
وتناولت المباحثات التي حضرها الوزير السابق غطاس خوري والسفيرة الأمريكية لدى لبنان إليزابيت ريتشارد، والوفد المرافق، العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر التطورات في لبنان والمنطقة.
ومن المقرر أن يلتقي بومبيو، رئيس الجمهورية ميشال عون وكذلك نظيره اللبناني جبران باسيل.
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