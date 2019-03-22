صحف نيوزيلندا.."سلام" بالعربية ورسائل حب لشهداء مجزرة كرايستشيرش

تصدرت كلمة "سلام" الصفحة الأولى لصحيفة "ذا بريس" اليومية الصادرة في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية، الجمعة، بعد مرور أسبوع على المجزرة التي وقعت خلال الصلاة الأسبوع الماضي، وراح ضحيتها 50 شخصا وأصيب 50 آخرون.





وخصصت الصحيفة النيوزيلندية صفحتها الأولى لتحمل في قلبها كلمة "سلام" باللغة العربية بخط عريض، ثم كتبت أسفلها تهجئة الكلمة بالإنجليزية "salam" وترجمتها "بيس/peace". كما كتبت بخط صغير في نهاية الصفحة، أسماء كل من فقدوا أرواحهم في هذا اليوم.

ولم تكن "ذا بريس" الصحيفة الوحيدة التي تذكرت شهداء الحادث الأليم، فقد جاء بالصفحة الأولى لصحيفة "نيوزيلند هيرالد"، صورة مسجد، ممتلئة بالقلوب ومكتوب عليها "نداء للصلاة.. في الاتحاد قوة".





أما صحيفة "دومينيون بوست" النيوزيلندية، فجاء في صدر صفحتها الأولى "1.32. اليوم نتذكر"، جاورها أسماء شهداء الحادث الإرهابي.

هذا وبدأت نيوزيلندا، عقب صلاة الجمعة، التشييع الشعبي والرسمي لضحايا مجزرة مسجدي مدينة كرايستشيرش، التي أسفرت عن استشهاد 50 شخصا وإصابة 50 آخرين.

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كما أمرت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسندا أرديرن بالوقوف دقيقتي حداد على أرواح الضحايا، كما تم بث أذان صلاة الجمعة عبر الإذاعة الرسمية.

وشهدت مراسم التشييع حضور أهالي الضحايا، وعدد من المسؤولين والوفود الدولية التي شاركت في التضامن مع نيوزيلندا وشهداء مسجدي مدينة كرايستشيرش.

وتضامنًا مع ضحايا الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا والجاليات المسلمة، رفع أشخاص حول العالم لافتات بكلمات حب تضمنت "الحب يفوز دائماً على الكراهية".. "أنتم أصدقائي، سأحميكم وأنتم تُصلّون".. "هذا لن يقسمنا أو يفرّقنا" وغيرها.

وقال أندرو جرايستون، مسيحي تابع لكنيسة ليفين شولمي في مقاطعة مانشستر الكبرى، غربي إنجلترا، إنه يريد الردّ على حادث مسجديْ نيوزيلندا، ومقتل ما يفوق 50 شخصاً أثناء أدائهم الصلاة في مدينة كرايستشيرش، برسالة "صداقة"، بحسب صحيفة "مترو" البريطانية.

ومِثل جرايستون يوجد كثيرون ممن لديهم شعور التضامن ذاته، حيث ترك شخص ما بطاقة في نصب تذكاري بِنيوزيلندا، مُدوّن عليها عبارة: "الحب يفوز دائماً على الكراهية، كثير من الحب لإخواننا المسلمين".

كما تطوّع سكان في نيوزيلندا بأعمال تضامنية وخيرية عدة، فبعضهم عرَض على المسلمين الخائفين والمذعورين ركوب السيارات أو المشي معهم بغية طمأنتهم، وآخرون أعدّوا وجبات طعامٍ لجرحى الهجوم الإرهابي، إضافة إلى المسيرات المندّدة، والإجراءات الوقائية في أوكلاند وملبورن وأستراليا.