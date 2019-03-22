انت الان تتابع رئيسة وزراء نيوزيلندا تتلقى تهديدًا بالقتل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تلقت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن تهديدات بالقتل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية. وذكرت صحيفة "نيوزيلاند هيرالد" النيوزيلندية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن الشرطة تجري تحقيقا حول تغريدة تم رفعها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تحتوي على صورة لبندقية وتعليق "أنتِ القادمة"، مشيرا إلى رئيسة الوزراء أرديرن. وقال المتحدث باسم الشرطة النيوزيلندية إن "الشرطة على دراية بالتعليق الذي تم نشره عبر تويتر، ويتم إجراء تحريات".

وذكرت الصحيفة أن المنشور تم رفعه لأكثر من 48 ساعة، قبل أن يتم تعليق حساب المرسل على "تويتر" بعد أن تم الإبلاغ عنه من قبَل أشخاص مختلفين، حيث يحتوي الحساب على محتوى مُعادٍ للإسلام وخطاب كراهية. ووفقًا لمصادر إعلامية أخرى، أدارت أرديرن الدفة بنجاح في أعقاب الهجوم الإرهابي على مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش،

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