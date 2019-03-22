مصر.. تعرف على أسعار الدواجن ونسبة الزيادة لهذا اليوم الجمعة

الخليج 365 - القاهرة

لنتعرف سوية أعزاءنا على أسعار الدواجن اليوم الجمعة 22 مارس، في جمهورية مصر العربية الشقيقة من خلال هذه المقالة، حيث أن الأسعار شهدت استقرار نسبيا اليوم وخلال الأيام الماضية والتغييرات طفيفة للغاية نتيجة زيادة المعروض قلة الطلب، وهو الأمر الذي يعاني منه سوق الدواجن في مصر في الفترة الأخيرة نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمواطن المصري كما اكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة تجارة القاهرة.

أسعار الدواجن اليوم

النوعالسعر بالجنيه للمستهلك

لحم أبيض28 للكيلولحم ساسو44 للكيلولحم بلدي44 للكيلوكتكوت أبيضمن7 إلى8 جنيهاً

ويبلغ إنتاج مصر من الدواجن حوالي 1.6 مليون طن في العام الواحد، وبالرغم من هذا الإنتاج الضخم إلا أن البلاد بحاجة لإستيراد من3% إلى 3.5% سنوياً لسد الحاجة، وهذا المعدل شهد انخفاضاً خلال العامين الأخريين.

تحديث أسعار الفراخ والبيض

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية اليوم السبت 9 مارس، أن أسعار كيلو الدواجن هبطت 5 جنيهات خلال شهر من اليوم، موضحاً إلى أ، سعر كيلو الفراخ في المزرعة اليوم بلغ 25 جنيهاً، ليباع للمستهلك من 28 إلى 33 جنيهاً.

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وأوضح السيد، إن تحسن حالة الطقس وتراجع نسب الفاقد بالمزارع المصرية وانخفاض سعر طن العلف من 7100 إلى 6800 جنيهاً مع زيادة الإنتاج أحد الأسباب الرئيسية لهبوط سعر كيلو الدواجن بالسوق المصرية.

ووصل سعر كرتونة البيض تسليم مزارع ْإلى 33 جنيهاً، وتباع للمستهلك ما بين 37 إلى 38 جنيهاً.

عار الدواجن على مدار الأشهر الماضية صعود بنسبة 20% عن أسعارها في الأعوام السابقة تتيجة:

ارتفاع أسعار طن العلف في الفترة الأخيرة حيث وصل سعر الطن إلى 7200 جنيه. ارتفاع معدلات النفوق بسبب ظهور بعض الأمراض الوبائية في الدواجن.نقص المعروض من الدواجن مع زيادة الطلب عليه.

حملة “خليها تكاكي” وتأثيرها على تراجع الدواجن

اطلق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة لمقاطعة شراء الدواجن والفراخ، والضغط على التجار لخفض أسعارها بالسوق المصرية، ويبقى التساؤل هل توثر الحملة الجديدة على تراجع أسعار كيلو الفراخ ؟، هذا ما ستجيب عنه الأيام المقبلة.

رغم هبوط سعر طن العلف في مصر خلال الساعات الماضية، إلا أن اسعار الدواجن استقرت بشكل كبير سواء البيضاء أو البلدي منها.

استقرت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية خلال الساعات الماضية، وسجلت ثبات في أسعارها وسعر كرتونة البيض.وتعيش أسعار الدواجن حالة مستقرة على مدار الأيام الماضية في الأسواق المحلية، بالرغم من اختلاف حالة العرض والطلب من يوم لآخر.