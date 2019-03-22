شكرا لقرائتكم خبر عن باريس تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي بعد اقتحام المركز الثقافي الفرنسي في القدس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ا ف ب (باريس) استدعت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم (الجمعة) القائم بالأعمال الإسرائيلي في باريس بعد اقتحام"قوات أمنية إسرائيلية أمس المركز الثقافي الفرنسي في القدس الشرقية المحتلة لإلغاء معرض لجمعية نسائية. استدعت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم (الجمعة) القائم بالأعمال الإسرائيلي في باريس بعد اقتحام"قوات أمنية إسرائيلية أمس المركز الثقافي الفرنسي في القدس الشرقية المحتلة لإلغاء معرض لجمعية نسائية. وقالت الوزارة في بيان إن «مثل هذه الأعمال تمثل تهجماً خطيراً وغير مقبول على عمل شبكتنا الثقافية في القدس. استُدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي في باريس حول هذا الأمر هذا اليوم للوقوف على الوضع».



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