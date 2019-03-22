شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: «الجولان» أرض سورية محتلة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القاهرة)

أكدت مصر موقفها الثابت باعتبار الجولان السوري أرضا عربية محتلة وفقاً لمقررات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981 بشأن بطلان القرار الذي اتخذته إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائيّـة وإدارتها على الجولان السوري المحتل، وعلى اعتباره لاغيا وليست له أيّة شرعيّة دولية.

وشددت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الجمعة)، على ضرورة احترام المجتمع الدولي لمقررات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة من حيث عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة.