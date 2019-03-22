بيونج يانج تنسحب من مكتب الارتباط المشترك مع سول

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم / الجمعة أنّ كوريا الشمالية سحبت موظفيها من مكتب الارتباط المشترك بين الكوريتين، بعد قرابة شهر من قمة بين كيم جونج اون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتم افتتاح المكتب في مدينة كايسونغ في كوريا الشمالية في سبتمبر الماضي وسط تقارب غير مسبوق بين البلدين، لكن نائب وزير شؤون التوحيد في كوريا الجنوبية شون هاي سونج أبلغ الصحافيين أنّ بيونج يانج “أبلغت كوريا الجنوبية أنها ستنسحب من مكتب الارتباط”.

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