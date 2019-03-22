إيطاليا تمنح جنسيتها لطالب مصري أنقذ 51 تلميذًا من الحرق

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قررت إيطاليا منح جنسيتها لطفل مصري، يبلغ من العمر 13 سنة؛ بسبب سرعة بديهته، التي أنقذت 51 طفلًا، هدد سائق الباص الذي يستقلونه بحرقهم جميعًا.
وأوضحت مصادر في وزارة الخارجية الإيطالية أنها على استعداد للإسراع بمنح الجنسية الإيطالية للطفل المصري رامي شحاتة، والذي أنقذ زملاءه من تهديد خطير، وفقًا لـ«لا ريبوبليكا» الإيطالية.
واتصل رامي شحاتة بالشرطة، وأبلغها بمحاولة سائق الحافلة اختطافها، وكان على متنها 51 طفلًا ومرافقيهم بالقرب من مدينة ميلانو، وتدخلت الشرطة وأنقذتهم.
من جانبه، دعا نائب رئيس الوزراء الإيطالي، لويجي دي مايو، إلى منح رامي شحاتة الجنسية الإيطالية، مشيدًا بحسن تصرفه وشجاعته التي أنقذت أرواح العشرات من زملائه.
بدروه، قال خالد شحاتة، والد الطفل المصري، إنه قدم طلبًا للحصول على الجنسية الإيطالية، موضحًا أن ابنه أدى واجبه، وسيكون أمرًا جيدًا لو حصل على الجنسية، مضيفًا أنه وعائلته يقيمون في إيطاليا منذ عام 2001. وأن ابنه رامي ولد في عام 2005، لكن العائلة لا تزال بانتظار الوثائق الرسمية الضرورية للحصول على الجنسية.
وكانت الشرطة الإيطالية قد القت القبض على سائق حافلة مدرسية اختطف 51 طالبًا كان يقلهم، وهدد بإشعال النار فيهم، ولم يصب أحد من الطلبة بأذى.
وأجبر سائق الحافلة المعلمين الموجودين بداخلها على ربط الأطفال بأسلاك، وصب البنزين في جميع أنحاء الحافلة، قبل أن يشعل النار فيها مع وصول الشرطة.
وأوضح متحدث باسم الشرطة الإيطالية، أن الخاطف هو سائق حافلة منتظم، وهو سنغالي يحمل الجنسية الإيطالية، ومن المتوقع اتهامه بالذبح والخطف ومقاومة الاعتقال والحرق العمد.
وأشارت وسائل إعلام إيطالية، إلى أن سائق الحافلة قام بهذا الفعل احتجاجًا على الحكومة الإيطالية؛ بسبب غرق المهاجرين في البحر المتوسط.
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من Sky News Arabia
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.