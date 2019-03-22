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شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. مركز معلومات مجلس الوزراء يحتفل باليوم العالمى للمياه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء ، إنفوجراف بمناسبة اليوم العالمي للمياه ، موضحا أن الأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمي للمياه في 22 مارس من كل عام.
وأوضح أنه جاء اختيار هذا اليوم بعد قمة ريودي جانيرو بالبرازيل عام 1992، ويهدف اليوم لتأمين حصول كل إنسان علي مياه نقية خاصة وأن المياه عنصرا أساسيا لا يمكن الاستغناء عنه فهي القلب النابض للحياة.
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